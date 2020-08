„Es hat viel Spaß gemacht“

Zeichnen, sprühen, kreativ sein – der Graffiti-Nachmittag des Jugendzentrums (JUZ) Ilvesheim gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Sommerferienprogramms. Auch in diesem Jahr waren die acht Plätze schnell ausgebucht. Unter Anleitung der JUZ-Mitarbeiter Lena Keil und Christian Hölzing konnten die Teilnehmer im Alter von acht bis elf Jahren erste Erfahrungen sammeln.

Begonnen hatte der dreistündige Graffiti Nachmittag mit theoretischen Grundlagen des Graffiti-Sprayens. Sozialarbeiter Christian Hölzing ging auch auf die Spraydosenaufsätze, die sogenannten „Caps“ ein, mit denen die Stärke der Striche und die Menge der aufzutragenden Farbe beeinflusst werden. Und selbstverständlich wurde auch über die zu beachtenden Sicherheitshinweise gesprochen.

Bevor es ans ging, zeigten sich die Teilnehmer sehr kreativ beim Skizzieren ihrer späteren Werke. Anregungen aus Fachmagazinen und Bücher waren für die kreative Gruppe nicht notwendig. Unter anderem skizzierte Marie ein Herz, Steffi ein Auge und Amelie einen Mund mit dem Wort „JUZ“. Tobias liebt es hingegen sportlich und entwarf einen Snowboarder.

Ausgerüstet mit schützenden Atemschutzmasken und Handschuhen ging es zunächst für die jungen Graffitikünstler zur Übungswand. Dort durften sie einen Buchstaben mit Umrandung, meist war es der Anfangsbuchstabe ihres Namens, an die Wand sprühen.

Tipps für die Kinder

Beim Umsetzen ihrer Skizzen gaben Christian Hölzing und Lena Keil ihre Graffiti-Tipps an die Kinder weiter. So empfahlen sie, zuerst Uhren auszuziehen, denn es tropft schnell Farbe darauf. Christian Hölzing: „Wenn ich nahe an die Wand zum Sprühen gehe und das Cap dicht an die Wand halte, kann ich exakte Linien sprühen“. Des Weiteren wies er auf die richtige Geschwindigkeit beim Sprühen hin, denn „ist man zu langsam, verläuft die Linie“.

Mit großem Eifer, viel Spaß und Freude gingen dann die jungen Künstler an ihre Hauptaufgabe, die Skizzen an den Holzwänden umzusetzen. Die beiden Sozialarbeiter waren durchaus beeindruckt von den Graffitiwerken und fanden anerkennende Worte für die jungen Künstler. Diese wiederum waren von dem Graffiti Nachmittag vollauf begeistert. Marie und Amelie: „Ein toller Nachmittag – es hat viel Spaß gemacht.“ fase

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020