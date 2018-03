Eselsbrücken leiten Musiker von einem Titel zum nächsten

Anzeige

Zwischen den einzelnen Songs unterhielten die Künstler ihr Publikum immer wieder mit kleinen Anekdoten. Um sich in ihrer Setlist nicht zu verlieren, hatten sich die beiden Musiker so einige Eselsbrücken gebaut. Nach dem Song „Spoonful“ zu Deutsch „Löffel“ erklärte einer der Künstler die Brücke folgendermaßen: „Wo Löffel hergestellt werden, ist es heiß. Die Umgebung von unserem nächsten Lied ist sogar noch heißer, es ist ein Krematorium. Es ist vielleicht eine bizarre Eselsbrücke, aber sie funktioniert.“ Mit diesen Worten stimmten sie „St. James Infirmary“ an, einen Song, den einst Louis Armstrong berühmt gemacht hatte. Bei „Sixteen Tons“ einem amerikanischen Klassiker, der das Leben in amerikanischen Kohlegruben etwa zur Zeit des Zweiten Weltkrieges beschreibt, forderte das Duo die Konzertbesucher zum Mitmachen auf. Nach anfänglich zögerlichem Klatschen kam zum Ende des Stückes das Gefühl auf, sich mitten in einem Chor zu befinden.

Slip & Slide wurden nicht ohne Zugaben entlassen, und der Tenor des Publikums war eindeutig positiv. Eine Konzertbesucherin brachte es auf den Punkt: „Es war eine tolle Erfahrung, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren und nimmt diese viel intensiver wahr“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018