Eva Englisch aus Ilvesheim veröffentlicht ihr zweites Buch

Zunächst hatte Eva Englisch gar nicht vor, dass ihre Krimi-Geschichte veröffentlicht wird. Dass es dann doch so kam, dafür sorgte ihr Mann. Ohne es mit ihr abzusprechen, gab er das Manuskript an die Verlegerin Barbara Waldkirch aus Mannheim weiter. Sie hatte bereits das erste Buch von Eva Englisch, „Zwei Generationen, eine Heimat. Erinnerungen meines Vaters an unser Heimatdorf Ilvesheim“,

...