Fabio Bühler holt zweimal Gold

In Maulbronn fand die baden-württembergische Karate-Landesmeisterschaft der Leistungsklasse statt. Zum ersten Mal nahm der Ilvesheimer Fabio Bühler in dieser Altersklasse teil. Er war sehr erfolgreich und holte sich in zwei Kategorien die Goldmedaille.

Zunächst begann der Wettkampftag wie immer mit der üblichen Startroutine. Die Vorrunden für Kata Einzel begannen nach der Begrüßung durch den KVBW Präsidenten Sigi Wolf und die Kampfrichter. In der ersten Runde stand das SpVgg-Mitglied Fabio Bühler einem Gegner aus dem Ausrichterverein gegenüber, der eine Goju-Ryu Kata lief. Fabio zeigte eine Gojushiho Sho und konnte mit den schnellen Wendungen die Kampfrichter einstimmig auf seine Seite ziehen. In der zweiten Runde stand er einem starken Shito-Ryu Gegner entgegen, zeigte eine starke Kanku Sho und überzeugte auch hier mit seiner Athletik. Beim Einzug in die Finalrunde stand der Ilvesheimer seinem Freund und Teamkollegen Fabian Straub aus Böblingen gegenüber.

Beide Athleten wachsen stetig aneinander und übertrumpfen sich jedes Mal gegenseitig. In diesem Kampf unterlag Fabian, der eine sehr starke Kanku Sho zeigte, gegen Fabios Unsu. Nach einer fünfstündigen Pause war dann die Zeit für die Finalrunden gekommen.