Facettenreiche Musik

Den Facettenreichtum der Gospelmusik präsentieren, haben sich die Sängerinnen und Sänger der Rainbow Gospel & Soul Connection aus Feudenheim seit nunmehr fast 25 Jahren verschrieben. Geleitet wird das Ensemble von Joe Völker, der neben seiner Chorleitertätigkeit auch als Musikdirektor am Nationaltheater und am Capitol in Mannheim tätig ist. Das abwechslungsreiche Programm bietet Altes und Neues, traditionelle amerikanische Kirchenmusik und die aktuellen Gospel-Charts-Hits. Alle Arrangements hat Chorleiter Völker auf das Ensemble und die Solisten aus den eigenen Reihen zugeschnitten.

In Ilvesheim ist der Chor zum dritten Mal zu Gast. Die stimmungsvolle Atmosphäre in der Kirche von St. Peter ist den Sängern in guter Erinnerung geblieben, so dass sie sich auf einen weiteren Konzertabend dort am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr freuen. Neben den Vorbereitungen für die kommende Saison mit einem Jubiläumskonzert im Januar in Feudenheim beginnen bald wieder die Proben für zwei konzertante Aufführungen von Jesus Christ Superstar im Mannheimer Capitol, unter anderem mit Rob Fowler, Sascha Krebs und Patricia Meeden in der Karwoche 2019.

Die Pausenbewirtung wird zugunsten des Projekts „Schule Arequipa“ – einer Ganztageseinrichtung mit medizinischer Versorgung in Peru – von Angehörigen des Chors organisiert. Karten für das Gastspiel in der katholischen Kirche Ilvesheim gibt es im Schreibwarengeschäft/Poststelle in der Schlossstraße 21. Elf Euro werden verlangt, Ermäßigte zahlen neun Euro. An der Abendkasse zahlt man 13 Euro, Ermäßigte elf Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. neu

Info: Mehr unter www.rainbowgospel.de

