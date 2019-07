Fahrräder sichergestellt

Wer vermisst dieses Fahrrad? © polizei

Einem aufmerksamen Zeugen sind am vergangenen Montag mehrere Fahrräder in einem Gebüsch des Naturschutzgebiets Ilvesheim aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, informierte er sofort die Beamten der Ladenburger Dienststelle, die daraufhin die die Fahrräder sicherstellten. Da die insgesamt sechs Drahtesel teilweise noch aneinander geschlossen waren, hegten die Ermittler schnell den Verdacht, dass diese gestohlen wurden. Zumindest bei einem der Fahrräder war durch den Besitzer in der Vergangenheit eine Strafanzeige erstattet worden. Aber nicht nur von den Tätern fehlt bislang jede Spur, sondern auch von den rechtmäßigen Besitzern. Wer sein Fahrrad auf den Bildern wieder erkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 an das Polizeireviers Ladenburg zu wenden. red/pol

