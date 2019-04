Farbenfroher Blickfang vor dem Rathaus

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) von St. Peter Ilvesheim hat wieder für einen Blickfang vor dem Ilvesheimer Rathaus gesorgt. Rund 20 Frauen haben mit ihrer Chefin Anni Wawra in fleißiger Handarbeit Buchs oder Thuja gebunden und Bögen gestaltet. Der Bauhof der Gemeinde hat das Grundgerüst aufgestellt, das die kfd-Mitglieder fein schmückten. Nun zieht der Osterbrunnen mit Thuja, Buchs, Eiern und Bändern die Blicke der Passanten in der Schlossstraße auf sich. Ein schöner Brauch. In knapp zwei Wochen wird der Osterbrunnen wieder abgebaut. Die kfd-Frauen haben auch Palmsträuße gebunden, die am Palmsonntag in St. Peter gegen eine Spende vor dem Gottesdienst verteilt werden. neu

