Fasnachter bestätigen gesamten Vorstand erneut

Anzeige

Ingrid Schweitzer, Leiterin der Jugendarbeit, berichtete ebenfalls von zahlreichen Aktivitäten wie Auftritten bei Adventsfeiern, Gardebällen und karnevalistischen Veranstaltungen. Auch Erfolge wurden gefeiert, wie einen 1. und einen 3. Platz bei Showtänzen. Insgesamt gehören 29 Kinder und Jugendliche den Garden an. Schweitzer informierte, dass auch die drei Tanzmariechen bei ihren Auftritten zu begeistern wussten.

Seitens der Revisoren Klaudia Fleuchaus und Sascha Heid wurde der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung bestätigt und die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Die anschließenden Wahlen des Gesamtvorstands unter Wahlleiter Gebhard Rudolph gingen schnell und harmonisch vonstatten. Schatzmeisterin Regine Horvat dankte jeweils mit einem Gutschein im Namen der Mitglieder der 1. Vorsitzenden Grözinger-Dambach und dem 2. Vorsitzenden David Heid für ihr Engagement im vergangenen Jahr. In ihren ersten Amtshandlungen ernannte die 1. Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach zunächst Bianca Erbs zur erneuten Sitzungspräsidentin und den Elferrat. Verschiedene Termine wurden genannt: 24. bis 27. August Kerwe, Oktoberfest am 13. Oktober, Schlachtfest am 20. Oktober und Kampagnebeginn am 17. November. fase

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.05.2018