Fast die Hälfte weniger Verkehr

Vor dem Rathaus in Ilvesheim fährt ein Betonmischer. Die Ortsdurchfahrt ist (noch) stark vom Verkehr belastet. © Emmerich

„Da sieht man, dass wir die L 597 mit Brücke brauchen.“ Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz machte aus der Verspätung von Referatsleiter Peter Siepe gleich ein Plädoyer für das Projekt „L 597 neu“. Der Fachmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe brauchte wegen Staus von der Stahlkreuzung in Edingen-Neckarhausen bis nach Ilvesheim etwas mehr als 30 Minuten. In der Mehrzweckhalle, in der die

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2869 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018