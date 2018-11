Feier unter einem guten Stern

Der Duft von Raclette und Glühwein erfüllte einen Großteil der Wachenheimer Straße. Das Schweizer Nationalgericht und das obligatorische Heißgetränk von vorweihnachtlichen Zusammenkünften fanden ihre zahlreichen Abnehmer beim Adventsmarkt des katholischen Kindergartens St. Josef. Auf der gesperrten Straße luden geschmückte Pavillons zum Verweilen ein. Mit zahlreichen Lichterketten und Sternen hatte das Kindergartenteam für anheimelnde Atmosphäre gesorgt – nicht nur auf der Straße, sondern auf dem gesamten Gelände und in den Räumen. Der Zuspruch war riesig. Wohl jedes Kindergartenkind war mit den Eltern, mit Oma sowie Opa gekommen, um sich auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Es kamen aber auch zahlreiche Nachbarn. „Da trifft man sich und schwätzt“, zeigte sich Joachim Krug von der Veranstaltung angetan. Rainer Metz hob dabei seinen Glühweinbecher und nickte.

Die Kinder unterdessen blickten Drechsler Jonas Rauhöft über die Schulter oder fütterten die beiden Schafe in der Krippe. Simon und Co. gaben sich zusätzlich viel Mühe beim Basteln. „Das war toll“, so die vierjährige Sina, die stolz einen Stern zeigte. Andere Kinder fertigten Weihnachtskugeln oder nadelfreie Tannenbäume. Als der Ruf zum Singen kam, drängten die Kleinen aber schnell nach draußen. Auf der Straße wurde vielstimmig „Walk in the Light“ und „Lichterkinder“ angestimmt. In mehreren Überstunden hatten vor der Veranstaltung Eltern gebastelt und gebacken, um Nikolaustüten, Dekorationsmaterialien, Schals, Kinderkleidung oder Gebäck anzubieten.

Bei einer Tombola winkten zahlreiche Preise sowie als Hauptgewinn ein Fahrrad. Zu einem Gewinn des Veranstaltungskalenders zählt auch der Adventsmarkt. Kindergartenleiterin Andrea Krone konnte sich auf ihr Team mit den Hauptorganisatorinnen Andrea Rauhöft und Juliane Pickarts, den Elternbeirat und Eltern voll und ganz verlassen. neu

