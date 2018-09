Fest lebt von den Generationen

„Mit Menschen in Kontakt treten und auch mal mit Fremden reden“, lautete der Auftrag des neuen Pfarrers Daniel Kunz an die katholische Gemeinde am Ende des Gottesdienstes seines ersten Pfarrfestes. Ganz im Zeichen dieser Worte feierte Ilvesheim am vergangenen Sonntag das alljährliche Fest der Gemeinde St. Peter bei strahlendem Sonnenschein mit buntem Programm für Groß und Klein.

„Wir haben traumhaftes Wetter für Sie bestellt; so muss das an einem Pfarrfest auch sein“, begrüßte Johannes Fritz, Organisator und Mitglied der Pfarrei die zahlreichen Besucher zur jährlich stattfindenden Festlichkeit im Anschluss an den gut besuchten Familiengottesdienst. Bei 25 Grad ließ sich das Publikum aller Altersklassen mit gegrillten sowie vegetarischen Speisen in gewohnter Qualität vom Küchenteam rund um Gertraud Dieter auf den herbstlich dekorierten Bänken in und um das Gemeindehaus St. Peter verwöhnen. Aber nicht nur der kulinarische Gaumenschmaus stand auf der Tagesordnung des diesjährigen „Ilvesheimer Traditionsfestes“. Neben der Begrüßung des neuen Leiters der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, Pfarrer Daniel Kunz, „auf der Insel“ Ilvesheim, erwartete die Gemeinde ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm gestaltet durch die örtlichen Vereine.

Den Anfang machte der MGV Germania mit dem passenden Titel „Lass die Sonne in dein Herz“. Aufgrund der hervorragenden Wetterlage verlegte der Chor in Elfmann Besetzung sowie weiblicher Unterstützung seinen Auftritt mitsamt des Flügels kurzerhand ins Freie. Im Anschluss sorgte der Kindergarten St. Josef mit Auszügen seines Kindermusicals „Arche Noah“ für durchweg begeisterte Gesichter.

Neben der erfrischenden Cocktailbar als kleiner „Schmankerl“ hatte sich die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) in diesem Jahr eine ganz besondere Mitmachaktion einfallen lassen. Passend zum Motto „Frischer Wind in der Kirche“ konnten BesucherInnen mithilfe von Kaffeebohnen die Wichtigkeit von frauenbetreffenden Reformen rund um die Kirche bewerten. Zusätzlich wurden sie dazu angehalten, auf Plakaten ihre Ideen für eine frauengerechte Kirche zu äußern. „Das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt!“, betont Diethild Frank von der kfd, „wir sind schon sehr gespannt, welche Punkte die Gäste priorisieren und ob sie mit unseren Ideen übereinstimmen.“ „Eine geniale Aktion!“, lobt Gabi Fassbender aus Ilvesheim. So könne das Meinungsbild der Gemeinde gut aufgefasst und repräsentiert werden und man komme zudem noch mit Leuten ins Gespräch.

Sport-, Spiel- und Bastelparcours

Auch der alljährlich vertretene Bücherstand sowie ein kleines Angebot von Dritte Welt-Artikeln waren vor dem Gemeindehaus anzutreffen. Auf die kleinen Gäste wartete ein spannender Sport-, Spiel- und Bastelparcours mit zahlreichen Gewinnaussichten auf dem Gemeindegelände; organisiert von der katholischen Jugend.

Den Einsatz der jungen Erwachsenen lobte Organisator Fritz in diesem Jahr ganz besonders. „Beim Aufbau haben uns acht Jugendliche aus dem Firmantenteam tatkräftig unterstützt. Das war uns eine große Hilfe“, berichtet der Moderierende anerkennend. „Jung und Alt arbeiten in Ilvesheim gut zusammen und gerade dieses Fest lebt mit den verschiedenen Generationen.“ Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr waren diesmal auch wieder sowohl der evangelische, als auch der katholische Kirchenchor mit Gesangseinlagen im vielfältigen Programm vertreten. „Es ist schön, den ökumenischen Aspekt bei diesem Traditionsfest dabei zu haben!“, betont der Organisator.

Des Weiteren sorgte am Nachmittag die Zumba Gruppe von Patricia Kranz sowie der Auftritt der Aurelia für ausgelassene Stimmung im Publikum. „Es ist wie immer ein sehr gelungenes und sehr gut organisiertes Fest!“, lobt Besucherin Roswitha Kluge. Die gebürtige Schlesierin sei vor vier Jahren nach Ilvesheim gezogen und habe zwei Wochen nach ihrer Ankunft das jährliche Pfarrfest besucht. Dort sei sie am Bücherstand mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die sie wärmstens zur Teilnahme am Kirchenchor einlud. „Ich wurde direkt herzlich in die Gemeinde aufgenommen“, schwärmt Kluge, „Seitdem singe ich hier im Chor und komme jedes Jahr gerne zum Pfarrfest wieder.“

