Fest live im Internet

Für den Jahresabschluss des Cafés der Kulturen hat sich der Arbeitskreis Integration Ilvesheim (AKI) etwas Besonderes überlegt: Die Veranstaltung, die sonst jeden Monat im Jugendzentrum (JUZ) stattfindet, wird dieses Mal am Dienstag, 15. Dezember, online übertragen. Alle Programmpunkte werden ab 18.30 Uhr live auf der Videoplattform YouTube gezeigt. „Unter strengen Auflagen und mit stark begrenzter Personenzahl dürfen wir aus dem JUZ heraus übertragen“, teilt der Initiator des Cafés und Co-Sprecher des AKI, Dieter Münster, mit.

Musik, Gedichte und Gespräche

Auf dem Programm stehen unter anderem der Jahresbericht des AKI, Grußworte, Weihnachtsgedichte (gelesen von Michael Timmermann) und Musik von der Band The Fence sowie Marlene Edler. Auch ein Gespräch mit Vertretern der Heinrich-Vetter-Stiftung ist geplant. Die Veranstaltung kann man sich am Computer, am Tablet oder dem Handy ansehen. Der Link lautet https://youtu.de/a5X4LRoLzKo. Auch über die Internetseiten juz-ilvesheim.de oder integration-ilvesheim.de soll das Zuschauen möglich sein. tge

