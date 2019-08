Festmeile für Jung wie Alt

Ilvesheim.Fröhliches Treiben herrscht von Freitag bis Montag, 23. bis 26. August, in der Ilvesheimer Schlossstraße, wenn die Inselgemeinde ihre diesjährige Kerwe feiert. Eröffnet wird das Fest in Begleitung der Guggemusik-Gruppe Newwlfezza am Freitag um 18 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Chécy-Platz. Am 25. August ist Familiensonntag mit Überraschungen wie einer großen Hüpfburg und Laufkarten-Stationen. Ab 19 Uhr spielt die T-Band. Am Montag steht ab etwa 21 Uhr die Verbrennung der freitags inthronisierten „Kerwe-Gretel“ mit an- und abschließendem Feuerwerk auf dem Programm. Geöffnet ist die Insel-Kerwe am Freitag bis 0 Uhr, am Samstag von 14 bis 0 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 10 bis 22 Uhr. Die Schlossstraße ist von Donnerstag, 22. August, 8 Uhr, bis Dienstag 27. August, 12 Uhr, für den für den Verkehr gesperrt. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019