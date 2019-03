Fischernachen vor Untergang bewahrt

Ein Freundeskreis wird sich künftig um die Regularien und die Verleihung des Fischernachens an verdiente Persönlichkeiten der Kommune kümmern. Somit hat die bürgerschaftliche Auszeichnung auch nach der Auflösung gang des Bundes der Selbstständigen eine Zukunft. Der BdS hat seit 1982 das Bronzerelief an Personen vergeben, die sich überdurchschnittlich um die Insel-Gemeinde verdient gemacht haben. Der erste Fischernachen ging an den Geistlichen Rat Pfarrer Andreas Vogel. Die letzte Auszeichnung fand 2016 statt, als Doris Hartmann das Relief in Empfang nehmen durfte. Bisher wurden 19 Persönlichkeiten gewürdigt, elf von ihnen sind bereits gestorben. Es ist gut möglich, dass im Jahre 2020 die 20. Person ausgezeichnet wird.

Dieter Münster, der einst den BdS führte, war für seinen Herzenswunsch aktiv geworden. Er selbst stand 2003 im Ehrungs-Rampenlicht – sowie Heinrich Vetter im Jahre 1990. In der Vetter-Stiftung fand Dieter Münster denn auch Hilfe. „Das Ehrenamt ist für mich ganz wichtig und der Fischernachen gehört dazu“, nannte Hartwig Trinkaus, Geschäftsführer der Stiftung, einen Grund für die Unterstützung. Allerdings hatte Trinkaus auch signalisiert, dass die Vetter-Stiftung nicht ganz vorne mitmarschiere. Förderung ja, aber aktive Gestaltung nein, so die Haltung.

Breit aufgestelltes Gremium

Der Forderung nach einem breit aufgestellten Gremium, das die Geschäfte erledigt, kam Dieter Münster nach. Die Fischernachenträger haben die Fortführung der Tradition begrüßt. Sie sind beim Freundeskreis ebenso dabei, wie Ilvesheimer aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und Vereinen. Zur konstituierenden Sitzung waren jetzt in die Vetter-Villa die folgenden Personen gekommen: Die Fischernachenträger Dieter Münster, Doris Hartmann und Margarethe Schiess sowie Bürgermeister Andreas Metz, Hans Fülbier, Gerhard Heckendorf, Norbert Magin, Helga Münster, Anni Wawra, Jürgen Ostrowski, Traudel Wochele-Rupp und Hartwig Trinkaus.

Auch Bürgermeister Andreas Metz begrüßt die Weiterführung des Fischernachens, wenngleich die politische Gemeinde auch Ehrungen vornehme. Es gebe aber Unterschiede, so das Ortsoberhaupt. Beim Ehrungsabend der Gemeinde (heute um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle) entscheidet der Gemeinderat über die Personen, die ausgezeichnet werden. Vorschläge können von den Bürgern gemacht werden. Bei der bürgerschaftlichen Ehrung Fischernachen entscheidet ein Gremium von Bürgern über eine verdiente Person, die die Auszeichnung erhält, führte Metz weiter fort. Während der Ehrungsabend der Kommune jährlich stattfindet, will das neu gebildete Gremium ohne terminlichen Zwang die Ehrung auszusprechen. Sprich es gibt keinen festgelegten Jahres-Rhythmus, sondern es wird geehrt, wenn sich eine Person aufdrängt. Wenn ein Ehrungstermin steht, lädt die Stiftung in die Villa ein und übernimmt die Kosten für die Feier nebst dem Relief. Als Sprecher des Freundeskreises fungiert Dieter Münster.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019