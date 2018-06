Freie Wähler laden zum Stammtisch

Anzeige

Seit über zehn Jahren laden die Freien Wähler Ilvesheims zwei Mal jährlich zum Bürgerstammtisch ein. Am Dienstag, 19. Juni, ist es wieder soweit: Um 19 Uhr trifft sich die Rathauspartei mit Interessierten zum Stammtisch im Ilvesheimer Gasthaus „Santorini“ – bei warmer Witterung im Biergarten des Lokals. Beim Bürgerstammtisch werden ernste Themen, Lokales sowie Politisches oder auch Anekdoten erzählt und diskutiert.

Zur Eröffnung des Stammtischs wird es wieder einen kurzen Rück- und Ausblick auf das kommunalpolitische Geschehen in Ilvesheim geben. Aktuell ist da sicherlich einiger Diskussionsbedarf an der Thematik Kombibad. Das nach wie vor Spannende am Bürgerstammtisch aber bleibt: Die Zusammensetzung ist vorher nicht bekannt, denn Jeder kann kommen und seine Anliegen vortragen. red