Freie Wähler wählen Kandidaten

Am heutigen Freitag, 8. März, findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Freien Wähler Ilvesheim statt. Auftakt ist um 19 Uhr im Saal der „Krone“, Kirchenstraße 1 in Ilvesheim. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen die Wahl der Kandidaten und die Aufstellung der Liste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Außerdem soll über die Ergebnisse der Aufstellungsversammlung für die Kreistagswahl am 29. Januar informiert werden.

Wie vom „Mannheimer Morgen“ bereits berichtet, kandidieren vier Ilvesheimer für die FW im Wahlkreis 4. Auf Platz 1 steht Peter Riemensperger, auf Platz 4 Andreas Trier, auf Platz 6 Bernhard Ries und auf Platz 9 Günter Tschitschke. Bei der Kreistagwahl bilden die Freien Wähler von Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen und Ladenburg gemeinsam den Wahlkreis 4. neu

