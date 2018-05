Anzeige

Traditionell ist die große Bühne auch besetzt. Die verschiedensten Musikgruppen sorgen hier für Stimmung. Am Freitag- und Samstagabend wird die Band „Groove Monkeys“ den Gästen einheizen. Bereits zum Frühschoppen am Sonntag treten „Die Fuchshecker“ auf. Volksmusik im modernen Gewann ist angesagt. Der musikalische Abschluss wird rockig. Am Montagabend greift die „T-Band“ zu den Instrumenten, um mit Oldies Stimmung zu verbreiten. Und wenn die Feuerwerkskörper über dem Alt-Neckar explodieren, müssen die Gäste an den Nachhauseweg denken.

Ermäßigte Fahrpreise

Alle vier Tage dreht sich auf dem Festplatz das Karussell. Einsteigen können Jung und Alt auch in den Autoskooter oder die Schiffschaukel. Beim Familiennachmittag am Montag sind die Fahrpreise ermäßigt. Zudem lädt die Anglerjugend zum Ballonwettbewerb ein. Um 16 Uhr gibt es Spaß beim Mitmach-Zirkus. Man muss also nicht nur wegen der frittierten Schuppentiere zum Fischerfest auf den Kerweplatz.

