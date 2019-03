Führung nur noch kommissarisch

Der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy (PIC) bleibt weiterhin ohne regulären Vorstand – so das Ergebnis der Jahreshauptversammlung. Seit dem vergangenen Jahr führte Sarah Nick-Toma den Partnerschaftsverein kommissarisch. Da sich bei der jüngsten Jahreshauptversammlung erneut kein Vorsitzender fand, erklärte sich Sarah Nick-Toma bereit, für ein weiteres Jahr – jedoch letztmalig – die kommissarische Leitung zu übernehmen. Falls sich im nächsten Jahr kein neuer Vorsitzender melde, sehe sie keine andere Möglichkeit, als den Verein aufzulösen, machte Nick-Toma deutlich. Ebenfalls zum zweiten Mal übt Christine Proß kommissarisch das Amt der Kassenwartin auch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung aus.

Herbert Wagner, 2. Vorsitzender, tat ebenso kund, sein Amt auch nur kommissarisch für ein weiteres Jahr auszuüben, nach dem sich kein Nachfolger fand. Von den über 30 Mitgliedern wurde Schriftführerin Karin Gröger einstimmig wiedergewählt. Dem Beirat gehören Karin Großkinsky, Margit Hoffmann, Barbara Pawletta und Hanni Schadt an. Revisoren bleiben weiterhin Gunda Lüns und Markus Holzschuh.

Geringe Bereitschaft

Nach der Begrüßung gab Nick-Toma ihren Jahresrückblick ab. Es folgte der Kassenbericht von Christine Proß. Seitens der Revisoren Gunda Lüns und Markus Holzschuh wurde ihr eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt. Der Vorstand wurde bei einer Enthaltung entlastet. Bei den anschließenden Wahlen fand sich, wie erwähnt, niemand für die Ämter des 1. und 2. Vorsitzenden und des Kassenwarts.

Bürgermeister Andreas Metz bedauerte, die immer weniger werdende Bereitschaft sich an die Spitze eines Vereines zu stellen und sich dort zu engagieren. Er habe selbst viele Gespräche geführt, um jemanden zu finden, der den Vorsitz übernimmt. „Die Partnerschaft Ilvesheim-Chécy ist lebendig und der Verein steht auf einer soliden Basis“, so Andreas Metz. Es gelte die Eltern der Austauschschüler zu aktivieren, damit sie sich auch in Ämtern engagieren, denn letztendlich kommen die Veranstaltungen den Kindern und Jugendlichen zu Gute, führte das Gemeindeoberhaupt weiter aus.

Mit dem Ausblick auf Veranstaltungstermine wurde die Jahreshauptversammlung fortgeführt. Als Termine nannte Sarah Nick-Toma die Veranstaltung PIC „sportif“ am heutigen Samstag, 23. März, die nach Freinsheim führt, das „Buffet der Freundschaft“ am 8. April sowie die Veranstaltung „Essen wie Gott in Frankreich“ im Dezember. Laut Nick-Toma habe man einen Caterer für die Insel-Kerwe gefunden. Die Mitglieder stimmten für eine Teilnahme am Fest im August.

Jubiläumsfeier in Chécy

Erwartungsgemäß nahm der Besuch in Chécy zum 25-jährigen Partnerschaftsjubiläum einen größeren zeitlichen Rahmen ein. Bürgermeister Andreas Metz ging auf Organisatorisches ein und führte zunächst das Chorprojekt mit einem gemeinsamen Konzert in der romanischen Kirche in Chécy auf. Er sprach die gelungenen Beteiligungen der Kinder und Jugendliche in der Partnerschaft an. In der Planung befinde sich auch eine Reise einer Fußballgruppe nach Chécy für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien. Bürgermeister Andreas Metz: „Es ist zu überlegen, ob man sich in der Partnerschaft Ilvesheim-Chécy, gemeinsam neue Ziele setzt, so wie man sich vor fünf Jahren das Ziel setzte, Kinder und Jugendliche für die Partnerschaft zu begeistern, was auch gelang. Schriftführerin Karin Gröger informierte, dass die französischen Freunde einen Besuch von Sully-sur-Loire und nach Orléans sowie kleinere Überraschungen vorgesehen haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019