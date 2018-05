Für Jung und Alt, Laie oder Profi

Anzeige

In Ilvesheim werden am Samstag, 9. Juni, die Laufschuhe geschnürt. Beim Insellauf fällt der Startschuss wieder für Jung und Alt sowie für Laie oder Profi. Die Spielvereinigung Ilvesheim mit ihrem Cheforganisator Dieter Bühler und die Gemeinde laden zum sportlichen Ereignis ein – ob als Läufer oder als Zuschauer. Start und Ziel ist der Parkplatz beim Hallenbad. Bambini (ab 16.15 Uhr) und Schüler (ab 16.30 Uhr) laufen ab der Neckarhalle in die Heddesheimer Straße, die Königsbacher Straße, den Mühlenweg, hin zur Brückenauffahrt und durchs Ziel auf dem Hallenbadparkplatz. Die Bambini (bis sieben Jahre) laufen eine Runde (850 Meter), die Schüler (bis 15 Jahre) zwei.

Um 17.30 Uhr fällt der Startschuss für die Zehn-Kilometer-Distanz des Hauptlaufs (Jahrgang 2002 und älter), ebenso wie für die Staffeln (4x2,5 Kilometer). Die Teilnehmer müssen auch ab 16 Jahre alt sein, ebenso wie die Walker, die um 17.32 Uhr loslegen und fünf Kilometer bewältigen. Die Strecke für Walking, Haupt und Staffellauf ist die folgende: Neckarhalle, Heddesheimer Straße, Niersteiner Straße, Brunnenweg, Mühlenweg, Brückenauffahrt, Parkplatz. Eine Runde nimmt 1250 Meter ein.

Anmeldeschluss: 7. Juni

Das Ergebnis des Hauptlaufs fließt in die Wertung des Laufcups „Unterer Neckar“ ein. Die zwei besten Resultate zählen. In Ladenburg wurde bereits am 14. April gerannt. In Ilvesheim kann der Sportler am 9. Juni punkten, in Edingen-Neckarhausen am 7. Juli.