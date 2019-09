„Für Kfz-Verkehr unattraktiv machen“

„Völlig neue Mehrheiten“, konstatiert Peter Riemensperger als Ergebnis der Kommunalwahlen vom 26. Mai. Zur Erinnerung: Die SPD erreichte drei Ratssitze (minus 2), die CDU vier (minus 1), die Grünen 5 (plus 3). Die Freien Wähler bleiben die stärkste Fraktion. Sie sitzen erneut mit sechs Mandatsträgern im Kommunalparlament. Riemensperger, Sprecher der Freien Wähler, sieht für seine Fraktion „die meisten Optionen, Mehrheiten zu finden“. Aber er geht davon aus, dass jedes Ratsmitglied daran interessiert ist, die Gemeinde voranzubringen. Deshalb, so Riemensperger, wird man eine gemeinsame Basis finden, mit Offenheit an Probleme zu gehen. Hoffnung setzt er in die geplante Klausurtagung. Bei sieben neuen Gemeinderäten sei das Wochenende wichtig, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Spannend sei es dabei Schnittmengen herauszuarbeiten, argumentiert Riemensperger.

Beim Thema Kombibad dürfte die Rechnung allerdings nicht aufgehen, erwartet Riemensperger Probleme. „Die Fronten scheinen verhärtet zu sein“, so der Fraktionschef. Bleiben CDU und Grüne bei ihrem Nein, so stünden neun Gegenstimmen den neun Ja-Stimmen von Freien Wählern und SPD gegenüber, rechnet der Gemeinderat. Bürgermeister Andreas Metz, auch ein Befürworter der Freizeiteinrichtung, spielt das Zünglein an der Waage. „Diese Mehrheitsverhältnisse werden dem Projekt aber nicht gerecht“, argumentiert Riemensperger. Zumal sie sich bei den nötigen Abstimmungen durch Fehlen nur eines Rates ändern können, gibt der Freie Wähler zu bedenken. So könnte der erste Bauabschnitt durchgehen, eine Kreditaufnahme schon nicht mehr, blickt Riemensperger in die Zukunft. „Viele Abstimmungen bergen Gefahren“, skizziert Riemensperger die Problematik.

Klarheit könnte ein Bürgerentscheid bringen, denkt Riemensperger an eine weitere Abstimmung der Einwohner. „Mit einer neuen Kostenberechnung sieht das anders aus als damals“, erinnert er sich an den Bürgerentscheid im Dezember 2015, bei dem sich eine Mehrheit für den Bau des Kombibads aussprach. Seit zehn Jahren werde das Projekt thematisiert und fast eine Million Euro für Gutachten und Planungen investiert, so der FW-Sprecher. Zwei Bauabschnitte, beginnend mit dem Hallenbad, sind vorgesehen. „Der erste Bauabschnitt ist finanziell gesichert“, spricht sich der Kommunalpolitiker für den Bau aus. Im Sparbuch sind noch einige Millionen Euro und die Kredite sind so günstig wie noch nie, führt er aus. „Wenn wir jetzt nicht bauen, wann dann“?, fragt der Freie Wähler. „Der Gemeinderat ist jetzt gefordert“, erwartet er eine Entscheidung.

Es gibt aber auch noch andere Projekte, wie die Goethestraße, die für knapp zwei Millionen Euro saniert werden soll. „Die Anwohner müssen frühzeitig informiert werden“, fordert Riemensperger Transparenz gerade gegenüber den von der Baustelle Betroffenen. Als Unbekannte sieht er hier den Radschnellweg Heidelberg-Mannheim, weil eine Teilstrecke über die Goethestraße führen könnte. „Es darf nicht passieren, dass die Gemeinde die Decke aufbringt und diese danach wegen des Radschnellwegs neu gestaltet wird“, mahnt Riemensperger zu vorausschauender Planung.

Bürger beteiligen

„Ein wichtiges Thema ist auch die Schlossstraße“, so der FW-Sprecher. „Sobald die Ladenburger Neckarbrücke eröffnet ist, muss man mit der Umgestaltung zu einer verkehrsberuhigten Zone beginnen“, fordert der Rat. Die Schlossstraße dürfe für den Kfz-Verkehr nicht attraktiv sein, will Riemensperger Voraussetzungen für eine Wiederbelebung der Straße schaffen. Frühzeitig will er in die Planung einsteigen, unter Beteiligung von Bürgern, der Gastronomie und Geschäften.

Seit zehn Jahren sind die Friedhöfe ein Thema. Riemensperger will deshalb „endlich mal einen Knopf dran machen“ und Konzepte umsetzen. Die Qualität soll verbessert und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden, fordert er.

