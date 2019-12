Für Klavier gibt es sogar eine Warteliste

Von Torsten Gertkemper

Es war der Wunsch des Gemeinderats, über die aktuellen Entwicklungen der Musikschule in Ilvesheim informiert zu werden. Deshalb war der Leiter Ingomar Weber zur Sitzung des Verwaltungsausschusses in das Ilvesheimer Rathaus gekommen. Weber leitet die Geschicke der Außenstelle Ilvesheim, die zur Musikschule Mannheim gehört, seit bald 20 Jahren.

Gegründet wurde die „Filiale“ in der Inselgemeinde im Jahr 1982. „Mir ist es wichtig, dass die Musikschule am Leben im Ort teilhat“, sagte er zu Beginn seines Vortrags. Damit waren besonders die zahlreichen Kooperationen gemeint, die die Schule mit Einrichtungen in der Gemeinde betreibt. Bei wichtigen Ereignissen gestaltet sie zudem das musikalische Programm. Ein Beispiel dafür war zuletzt etwa die Umrahmung der offiziellen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in diesem November.

Mit 135 Schülern ist Ilvesheim eher eine kleine Außenstelle, durch ihre zahlreichen Kooperationen allerdings sehr präsent in der Inselgemeinde. Drei Kindergärten, die Friedrich-Ebert-Schule sowie der Musikverein Friedrichsfeld zählen zu den Partnern. „Mit Letzterem haben wir eine für uns sehr fruchtbare Zusammenarbeit“, sagte Weber. Unter anderem stellt der Verein gegen eine Leihgebühr Instrumente zur Verfügung.

Bereits im Kindergarten aktiv

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Unterricht der Musikschule zum Teil während der Unterrichts- und Kindergartenzeiten stattfindet. „In diesen Kursen haben wir tendenziell mehr Anmeldungen“, so Weber. Ein Platz an der Musikschule ist begehrt – als Beleg dafür führt Weber Anmeldezahlen und Wartelisten an. Im vergangenen Semester gab es insgesamt mehr als 55 Anmeldungen für die Angebote der Musikschule. „Allein im Bereich Klavier gibt es eine Warteliste mit acht Leuten“, sagte der Leiter.

Gemeinderätin Cornelia Fischer (Freie Wähler) wollte wissen, ob einige der Musikschüler später auch in die Musikvereine eintreten. „Diese klagen ja nicht selten über Nachwuchssorgen“, sagte sie. Weber entgegnete, ein fließender Übergang sei wünschenswert, aber nicht so ganz einfach zu realisieren. Er verwies allerdings auf Studien, die besagen, dass sich das Spielen eines Instruments positiv auf Leistungen in der Schule auswirkt.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Kohlbrenner wollte die Bedeutung der Musik aber nicht nur unter dem Leistungsgedanken verstanden wissen: „Auch für die eigene Persönlichkeit ist so eine Arbeit sehr wichtig.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019