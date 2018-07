Für Lamers zählt, wie man alt ist

Anzeige

Im Zuge seiner Sommertour hat der Bundestagsabgeordnete Karl Lamers (CDU) im Seniorenstift Heinrich-Vetter in Ilvesheim einen Zwischenstopp eingelegt. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das Thema Pflege. Dieses berühre ihn persönlich, sagte er. Seine Mutter sei selbst im Pflegeheim gewesen. Er könne deshalb vor allem den Zeitdruck nachempfinden, dem die Mitarbeiter ausgesetzt seien.

Bürgermeister Andreas Metz betonte, das Thema habe in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. So habe man bereits ein Seniorenbüro eingerichtet. Hier würden verschiedene Angebote für ältere Menschen koordiniert und vernetzt. Den Beschluss der Bundesregierung, 13 000 neue Stellen zu schaffen begrüße er. „Neue Plätze sind gut, aber wer soll diese besetzen?“, klagt Christiane Reuter, Leiterin im Haus am Waldpark in Ladenburg und im Vetter-Stift in Ilvesheim. Die Zahl der Bewerbungen sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Trotzdem nehme man nicht jeden: „Für uns steht der Bewohner im Mittelpunkt: Es muss immer passen.“

Oft habe das Personal mit Bewohnern zu kämpfen. „Manche lassen sich von Frauen nichts sagen“, nennt Reuter ein Beispiel. Dass der Beruf Altenpfleger überwiegend ein Frauenberuf sei, mache dies nicht einfacher. Männer seien besonders in solchen Fällen eine große Hilfe. „Sie bringen Ruhe in das Chaos“, erklärt die Leiterin. „Doch reicht die Anzahl der Kräfte überhaupt?“, möchte Lamers wissen. „Es reicht für die grundlegenden Dinge: Essen reichen und Waschen“, sagt Pflegedienstleiterin Melanie Matt, fügt jedoch hinzu: „Für die Bewohner hat man jedoch kaum Zeit.“