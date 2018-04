Für Mitbürger engagiert

Anzeige

Frauen ohne Wohnung erhalten vom Verein „Hilfe für wohnsitzlose Frauen Mannheim“ Unterstützung. In der Beratungs- und Anlaufstelle „Oase“ in Mannheim, H 5, 4, wird den Betroffenen sowohl in finanzieller als auch in ideeller Art und Weise geholfen. Hier gibt es Tipps und Unterstützung bei der Arbeitssuche, bei der Schuldenregulierung oder bei gesundheitlichen Problemen.

In der Oase, die seit dem 25. November 1998 geöffnet ist, gibt es auch Essen und Getränke. Zudem können die Besucherinnen duschen oder Wäsche waschen. Außerdem werden Angebote für die Freizeitgestaltung gemacht. „Wir waren mit den Frauen auch schon auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt“, nannte Brigitte John ein Beispiel. John ist die 1. Vorsitzende des Vereins „Hilfe für wohnsitzlose Frauen Mannheim“. Zusammen mit der Schriftführerin Heike Warlich-Zink hat sie jetzt in der Vetter-Villa in Ilvesheim Unterstützung in Empfang genommen. Dabei informierte sie über die Arbeit des Vereins und die Beratungsstelle, deren Träger der Caritasverband Mannheim ist.

85 000 Euro Zuwendung

Vier weitere Einrichtungen kamen in den Genuss von Spendenkuverts. Die Heinrich-Vetter-Stiftung hat stellvertretend für 23 Organisationen der sozialen Wohlfahrtspflege fünf in die Vetter-Villa eingeladen. Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Frankenberg würdigte das Engagement der ehrenamtlichen Helfer und verteilte die Unterstützung. Insgesamt 85 000 Euro überweist die Stiftung in diesem Jahr sozialen Organisationen. „Damit ist die ganze Breite unserer sozialen Zuwendungen erkennbar,“ betonte Geschäftsführer Hartwig Trinkaus. „Die Übergabe soll Motivation für alle sein, ihre segensreiche Hilfe für die unterschiedlichen Belange von Mitbürgerinnen und Mitbürgern fortzusetzen,“ so Trinkaus weiter.