Fußballer suchen Verstärkung

Trotz der Corona-Pandemie sucht die Fußball-Abteilung der Spielvereinigung Ilvesheim weiterhin Mitglieder für den Jugendbereich. Das teilte ein Vertreter des Vereins mit. Wer zwischen 2002 und 2007 geboren wurde und Spaß am Mannschaftssport habe, könne sich per Mail an die Spielvereinigung (spvgg03ilvesheim@aol.com) oder direkt an roman.berden@web.de wenden. Besonders die Teams aus der A- und C-Jugend suchten noch dringend Verstärkung. Wann und wo das Training stattfindet und wann es überhaupt wieder losgehen kann, erfahren die Interessenten als Antwort auf ihrer Mail, so der Vertreter des Vereins. red/tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020