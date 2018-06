Fußgängerin schwer verletzt

Anzeige

Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ist am vergangenen Montag kurz vor 13 Uhr eine 83-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Dresdner Straße in Ilvesheim schwer verletzt worden. Die Seniorin hatte die Dresdner Straße von der Goethestraße herkommend überquert und befand sich praktisch schon auf dem Gehweg an der Ecke Leipziger Straße, als der Fahrer eines „großen schwarzen Fahrzeuges“, der zuvor dort auf dem Gehweg geparkt hatte, rückwärts fuhr, ohne die Fußgängerin zu beachten.

Durch den Kontakt mit dem Auto wurde die 83-Jährige zu Boden gestoßen, wobei sie sich schwere Beinverletzungen zuzog. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Der Verursacher war nach dem Rangieren weitergefahren, allerdings wurde im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer sind bereits eingeleitet. Darüber hinaus sucht die Verkehrspolizei Heidelberg, die die Ermittlungen übernommen hat, noch weitere Zeugen, die den Unfallablauf direkt beobachtet haben und Angaben zum Fahrer, dessen Fahrzeug und der Fluchtrichtung machen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Heidelberg, Telefonnummer 0621/174-4140. pol/red