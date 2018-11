Gärtnergepflegtes Grabfeld soll erweitert werden

„Es macht Sinn über eine Erweiterung nachzudenken“. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz informierte den Verwaltungsausschuss über die gestiegene Nachfrage nach gärtnergepflegten Gräbern. Auf dem Friedhof Mitte soll deshalb das entsprechende Grabfeld durch Entfernen einer Hecke vergrößert werden. Auch das benachbarte Grabfeld soll, nachdem die Reihengräber abgelaufen sind, genutzt werden.

Planung vorstellen

Die Genossenschaft der badischen Friedhofsgärtner (GBF), mit der seit 2011 ein Vertrag zwecks Anlegung von gärtnergepflegten Grabfeldern auf den Friedhöfen Nord und Mitte besteht, soll die Arbeiten erledigen. Rolf Sauer (SPD) regte an, die Planungen rechtzeitig den Bürgen auf dem Friedhof zugänglich zu machen. „Der Bürger soll wissen, was getan wird“, so der SPD-Fraktionssprecher.

Bei der Buslinie 625 wurde der Fahrplan umgestellt. Nun fährt der Bus erst um 7.16 Uhr ab Ilvesheim Uferstraße. Bisher kam er um 7.06 Uhr. Dadurch schaffen es Schüler aus Ilvesheim nicht mehr pünktlich zum Unterrichtsbeginn des Lessing-Gymnasiums. In einer Fahrgastbeschwerde wurde darauf hingewiesen. Wie im VA zu hören war, sehe der Verkehrsverbund Rhein-Neckar keine Möglichkeit den Takt zu verschieben, weil dies andere Anschlüsse gefährden würde.

Lediglich ein eingeschobener Bus könnte Abhilfe schaffen, so der VRN. Dadurch würden Mehrkosten in Höhe von rund 600 Euro anfallen. Für Georg Sommer (CDU) war von Interesse, wie viele Schüler betroffen seien. Eine Antwort konnte ihm in der Sitzung keiner geben. Das Gremium kam überein, die Regelung mit dem zusätzlichen Bus den Winter über zu testen.

Thema war auch die Annahme und Vermittlung von Spenden sowie Schenkungen. Die Räte stimmten unisono zu. Klärungsbedarf wurde aber bei den Spenden für die Roboter AG der Friedrich-Ebert-Schule moniert. neu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018