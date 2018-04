Garden melden großen Zuwachs

Anzeige

Aus der Abteilung „Senat“ ließ Ehrenpräsident Hans-Willi Keller wissen, dass es zurzeit acht Senatoren und eine vierteljährliche Sitzung. Die Senatoren werden die kommende Prunksitzung mit einem Beitrag unterstützen. Dem Bericht des Ehrenpräsidenten folgte der Jahresrückblick des Vorsitzenden Franz-Josef Mayer. Er erinnerte unter anderem an die Teilnahme am Jubiläumsumzug, die Vorstellung der neuen Prinzessin Sabrina III., die Teilnahme am Weihnachtsmarkt, die Prunksitzung, Kinderfaschingsbälle, Schlagerparty sowie weitere Umzüge mit Sabrina III., Garde und Elferrat. Die Kampagne wurde mit dem Heringsessen beendet.

Am Kassenbericht von Kassiererin Ursula Mayer an hatten die Prüferinnen Lisa Gramlich und Sabrina Schumacher nichts zu beanstanden. Die Gesamtentlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Unter „Verschiedenes“ gab der Vorsitzende Informationen zum Vereinsausflug „Planwagenfahrt“, am 18. August mit Weinprobe und Verpflegung ab Bad Dürkheim. Anmeldungen sind bis zum 15. Mai möglich.

Umbenennung Prunksitzung?

Ein Mitglied regte an, die „Prunksitzung“ anders zu benennen, zum Beispiel in „Narrenzauber“ oder ähnliches. Die derzeitige Bezeichnung sei „steif“, und viele Besucher erschienen nicht kostümiert, so die Begründung. Überlegt wurde daraufhin, die Plakate für die Prunksitzung eventuell mit einem Zusatz „närrische Kleidung erwünscht“ zu versehen. Foto 00764 Die Vorstandschaft vom 1. Heddesheimer Karnevalverein „Hellesema Grumbe“. Die wiedergewählte 2. Vorsitzende Ilkay Gramlich (vierte Person von links), 1. Vorsitzender Franz-Josef Mayer, (fünfte Person von links) und die wiedergewählte Kassiererin Ursula Mayer (sechste Person von links)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018