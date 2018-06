Gartenbauer fahren nach Rastatt

Anzeige

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Ilvesheim startet am Samstag, 23. Juni, zu einer Lehrfahrt nach Rastatt. Bei einer Stadtführung werden die Mitreisenden viel Interessantes über die Stadt erfahren. Abfahrt ist am Samstag um 8 Uhr ab dem Busunternehmen Bauer, um 8.05 Uhr ab der Haltestelle Friedhof Mitte und um 8.15 Uhr ab der Haltestelle „Rose“. Das Mittagessen nimmt die Gruppe ab 12 Uhr im Parkrestaurant in Rastatt ein. Danach besteht Gelegenheit für einen Spaziergang im Schlossgarten. Auf dem Heimweg wird noch der Michaelsberg in Untergrombach besucht. Gegen 19.30 Uhr kommt die Reisegruppe zuhause wieder an. Die Fahrt samt Stadtführung kostet 22 Euro. Anmeldungen nimmt OGV-Vorsitzender Dieter Bühler unter 0621-494829 oder per Mail dieter.buehler@yahoo.de entgegen. neu