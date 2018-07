Gartenfest für Bedürftige

Anzeige

Zum ersten Gartenfest laden die Johanniter und die Gemeinde Ilvesheim am Samstag, 21. Juli, ein. Zwischen 11 und 16 Uhr werden im Heinrich-Vetter-Park in der Goethestraße zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein geboten. Da können sich die jungen Besucher auf einer Hüpfburg der Johanniter austoben. Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim unterhält die Gäste mit Vorführungen, die Ilvesheimer Ginkgos mit Tanz, Spielen und Klangschalen. Die Ilvesheimer Bürgerhilfe (IBH) präsentiert Zauberkünste. An Verkaufsständen werden unter anderem die verschiedensten Bastelartikel angeboten.

Sekt und Selters

Mit Sekt, Selters oder Eiskaffee löschen die Gäste ihren Durst. Für den Hunger wird Leckeres vom Grill geboten. Aber auch Kaffee und Kuchen sind im Angebot. Und bei einer Tombola winken zahlreiche Preise, unter anderem Blutdruckmessgeräte. Die Veranstaltung wird von der Vetter-Stiftung finanziell unterstützt. Der Erlös ist für hilfebedürftige Ilvesheimer bestimmt. Wie Elke Urbanski vom Seniorenbüro der Gemeinde Ilvesheim dazu mitteilte, nehme die Zahl der Hilfsbedürftigen zu, ob alt oder jung. Diesen Personenkreis will man unterstützen, auch mit dem Erlös des neuen Gartenfestes.

Den Bedürftigen sowie deren Angehörigen bietet Elke Urbanski zudem Beratung und Begleitung sowie Hilfestellung, unter anderem bei Anträgen im Bereich Rente, ALG II oder Schwerbehinderung an. Im Rathaus in Ilvesheim gibt es Sprechstunden täglich von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Aber auch im Vetter-Stift in der Goethestraße ist Elke Urbanski für Hilfesuchende da – immer donnerstags von 9 bis 12 Uhr). Kontakt: Telefon 0621-49660-107, Mail: elke.urbanski @ilvesheim.de. neu