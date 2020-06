Gebühren sind Thema

Der Ilvesheimer Gemeinderat hat über die neue Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung abgestimmt. Das Gremium votierte einstimmig für eine Vorlage der Verwaltung. Diese geht in den kommenden Jahren von sinkenden Kinderzahlen im Kindergartenbereich aus. Das sind alle Kinder, die älter als drei Jahren sind (Ü 3). Da die Zahl an genehmigten Kindergartenplätzen aber zunächst gleich bleiben soll, sei in den nächsten Jahren mit einer Überversorgung zu rechnen.

Bürgermeister Andreas Metz teilte mit, dass es bei den unter Dreijährigen (U 3) weiterhin Familien gebe, die nach Plätzen suchen würden und teilweise auch warten müssten. Wichtig sei es deshalb, auch diesen Bereich im Auge zu behalten. Gespräche mit manchen Trägern, wie zum Beispiel dem des Kindergartens St. Josef, liefen bereits. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, zusätzliche U 3-Plätze zu schaffen, wenn der Bedarf weiter steige. Im Raum stand während des Abends auch der Vorschlag, Ü 3-Plätze in U 3-Plätze umzuwandeln. Schließlich könne es im Ü 3-Bereich bald zu Überkapazitäten kommen.

„Falsches Signal“

Auch die Corona-Pandemie und die deshalb weitestgehend geschlossenen Betreuungseinrichtungen waren ein Thema. Konkret ging es um die Frage, wie die Gemeinde mit den Gebühren umgehen soll. Derzeit sind sie ausgesetzt, aber nicht erlassen. Die Grünen hatten vor einigen Wochen in einem Antrag einen Erlass gefordert. Bürgermeister Metz sprach damals von einem „falschen Signal“. Erst einmal müssten die Verhandlungen mit Bund und Land abgewartet werden. Ein vorzeitiges Erlassen der Gebühren würde die Verhandlungsposition der Kommunen nur schwächen.

„Wir haben keinen Anspruch auf die Erhebung von Gebühren“, sagte SPD-Gemeinderat Rolf Sauer während der Sitzung. Da während der Schließung keine Leistung erbracht worden sei, könne man auch kein Geld verlangen. Sicher müssten jetzt Bund, Land und Kreis mit in die Verantwortung genommen werden. Allerdings dürfe die Gemeinde in seinen Augen bereits jetzt nach außen kommunizieren, dass für Zeiten, in denen die Kita geschlossen war, keine Gebühren erhoben würden. Bürgermeister Metz zeigte Verständnis für die Situation vieler Eltern. Nach seiner Rechtsauffassung bestehe der Rechtsanspruch auf die Gebühren aber weiterhin. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020