Gedenkandacht für Heinrich Vetter

In ökumenischem Geist fand unter der Überschrift „Miteinander auf dem Weg“ zum Ende des Todesmonats von Heinrich Vetter eine Gedenkandacht für den am 3. Februar 2003 verstorbenen Stiftungsgründer statt. Etliche Teilnehmer waren dazu in die Ilvesheimer Martin-Luther-Kirche gekommen, wo Organist Dieter Kegelmann die Dorische Toccata (BWV 538) von Johann Sebastian Bach zur Eröffnung spielte. Nach der Begrüßung durch Pfarrerin Eva Weisser schloss der evangelische Kirchenchor mehrstimmig „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhardt und später von Felix Mendelssohn Bartholdy „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ an.

Nach einer Lesung aus dem Lukasevangelium um den barmherzigen Samariter ging Pfarrerin Weisser auf das Leben von Heinrich Vetter ein und würdigte die von ihm ins Leben gerufene Stiftung als Instrument Gutes zu tun. Mit dem Fürbittgebet und dem gemeinsamen „Vater unser“ sowie auf der Orgel mit dem Präludium c-Moll op. 156, Nr. 1 von Josef Gabriel Rheinberger, endete die Abendandacht. red