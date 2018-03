Geld für Stipendiaten, Konzerte und ein Turnier

Anzeige

Die Heinrich-Vetter-Stiftung hat in guter alter Tradition wieder das Füllhorn großzügiger Unterstützung geöffnet. Die Fördergelder für den Monat März addieren sich auf 50 000 Euro. Über das Geld können sich 25 Vereine und Vereinigungen freuen. Sieben von ihnen waren jetzt stellvertretend in die Vetter-Villa in Ilvesheim zum Empfang von ausgefüllten Schecks eingeladen.

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Peter Frankenberg wusste die Geldverteilung mit launigen Worten zu einer kurzweiligen Angelegenheit zu machen. Er betonte dabei auch, dass der Stiftung alle ehrenamtlichen Organisationen wichtig seien. Seinen Worten entnahm man ebenso, dass auf eine breite gesellschaftliche Streuung geachtet werde. So kämen kulturelle, ebenso wie sportliche oder soziale Vereinigungen in den Genuss der Förderung. Geschäftsführer Hartwig Trinkaus und Sozialkoordinatorin Antje Geiter nickten dabei zustimmend den Kopf. Die Verantwortlichen sorgen dafür, dass das Andenken und Lebenswerk von Vetter fortgesetzt wird.

Schon viele Jahre bevor Vetter 1997 seine Stiftung gründete, hatte er Projekte gefördert und finanziell unterstützt. So auch das internationale A-Junioren-Fußball-Turnier, das Vetter mit Ehrenamtlichen der Spielvereinigung Ilvesheim, allen voran der damalige Vorsitzende Willi Schippert, im Jahre 1955 ins Leben rief. Seither wird einmal im Jahr beim Vetter-Turnier um den Insel-Cup gekickt und Unterstützung gewährt. Diese nahm jetzt Insel-Cup-Sprecher Dr. Thorsten Wagner entgegen.