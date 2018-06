Gemeinde nimmt noch Anträge entgegen

Seit 2010 findet jährlich ein Ehrungsabend der Gemeinde Ilvesheim statt. Am Freitag, 20. April, werden in der Mehrzweckhalle wieder Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement oder ihre Erfolge sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich ausgezeichnet. Die entsprechenden Auszeichnungen sind in den Ehrungsrichtlinien der Kommune geregelt.

Grundlage für die Ehrungen ist ein

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2134 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018