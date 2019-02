Gemeinde pflegt Bäume

In den ersten beiden Monaten des Jahres, wenn die Natur noch ihren Winterschlaf hält, ist die richtige Jahreszeit, um Vorbereitungen für den Frühling zu treffen, bevor es wieder zu grünen beginnt. Aus diesem Grund erfolgen auch in Ilvesheim in den nächsten Wochen Baumpflegemaßnahmen. Start ist am heutigen Donnerstag, 14. Februar. Die Platanen im Bereich Friedhof Mitte werden auf ihre alten Schnittstellen zurückgeschnitten. Die Gemeindeverwaltung bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass es aufgrund der Arbeiten zu zeitweiligen Lärmbelästigungen, zu kurzfristigen Engpässen im Parkraum und gegebenenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen des fließenden Verkehrs kommen kann. red/neu

