Gemeinde würdigt Engagement

Verdiente Ilvesheimer stehen jährlich beim Ehrungsabend der Gemeinde im Rampenlicht. Ihre Verdienste um die Vereine, ihre sportlichen und kulturellen Leistungen werden vor einem größeren Publikum gewürdigt. Am Freitag, 22. März, lädt die Gemeinde wieder zu diesem Ereignis in die Mehrzweckhalle ein. Wer dann auf die Bühne gerufen wird, das haben die Bürger selbst in der Hand.

Grundlage für diese Ehrungen ist ein Antrags-, beziehungsweise Vorschlagsverfahren, in dem detaillierte Angaben und eine entsprechende Begründung schriftlich vorgetragen werden müssen. Vorschläge können der Gemeinderat, der Bürgermeister, Einzelpersonen, Vereine, Parteien und sonstige Gruppierungen der Gemeinde machen. Die Vorschläge sollen bis zum 20. Januar der Gemeindeverwaltung vorgelegt werden. Einen Anmeldebogen findet man auf der Homepage www.ilvesheim.de unter Ehrungen oder man holt sich einen solchen im Rathaus, Zimmer 25. Bei Fragen kann man sich an Andrea Fischer-Soyez unter 0621-49660-13 wenden, oder eine Mail an andrea.fischer-soyez@ilvesheim.de schreiben. Auch Bürgermeister Andreas Metz nimmt Vorschläge entgegen – 0621-49660-110, Mail: andreas.metz@ilvesheim.de.

Gold, Silber und Bronze

Der Bürgermeister hofft, dass möglichst viele Namen eingehen, damit auch 2019 „engagierte Menschen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und dort helfen, wo die Verwaltung und der Staat an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, ausgezeichnet werden“. Neben ehrenamtlich aktiven Menschen können dazu auch Sportler und Kulturschaffende zählen, die überdurchschnittliche Leistungen erbracht haben. Es gibt hier die Abstufungen in Gold, Silber und Bronze. Einwohner der Gemeinde, die in auswärtigen Vereinen erfolgreich sind, werden ebenso geehrt wie Bürger aus anderen Kommunen, die in Ilvesheimer Vereinen Erfolge erzielen. Die Gemeinde vergibt auch sogenannte Ehrenamts-Bons an Personen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wer sich in besonderen Maße für die Insel-Gemeinde eingesetzt hat, kann eine Ehrennadel oder eine Bürgerurkunde erhalten. neu

