Gemeindefest der Protestanten

Am Sonntag, 6. Oktober, feiert die evangelische Kirchengemeinde Ilvesheim ihr Gemeindefest. Eingeleitet wird es um 10 Uhr durch einen Familiengottesdienst, der vom Kindergarten Sonnenburg mitgestaltet wird und in dem sich die neuen Konfirmanden der Gemeinde vorstellen. Wer möchte kann gerne Erntedank-Gaben zum Schmücken des Altars mitbringen. Im Anschluss wird einiges an Speisen und Getränken im Gemeindehaus geboten. Die Besucher erwartet ein spannendes Rätsel, ein großes Kuchenbuffet und natürlich die Gelegenheit zum Gespräch. Die kleinen Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm mit der Sonnenburg freuen. Gegen Mittag bereichern die Ilvesheimer Chöre das Programm. Das Fest endet mit der musikalischen Abendandacht von Pfarrerin Bier um 17 Uhr. red

