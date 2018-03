Gemeinderäte genehmigen auch 20 Fremdenzimmer

Anzeige

„Ein klarer Gewinn für die Gemeinde.“ Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz sieht in dem geplanten Gastronomiebetrieb samt Fremdenzimmern in der Feudenheimer Straße 2 einen Vorteil für seine Gemeinde. Diese Meinung vertrat er jetzt in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Auch die TA-Mitglieder fanden Gefallen an dem Vorhaben und wünschten sich eine zügige Realisierung.

Zum wiederholten Mal befasste sich das Gremium mit der Thematik. Jetzt lag ein Änderungsbaugesuch auf dem Tisch. Danach sollen anstelle der Wohnungen im 2. OG Fremdenzimmer untergebracht werden. Bisher waren zehn Gästezimmer beantragt, jetzt sind es 20. Es bleibt noch eine Wohnung im Dachgeschoss. An der Gaststätte im Erdgeschoss ändert sich jedoch nichts. Die Baugenehmigung war am 7. Juli 2017 erteilt worden.

Optisch soll das Gebäude, in dem die Gaststätte „Zum Ludwigshof“ bis 2015 Gäste empfing, an das Nachbargebäude angepasst werden. Dieter W. Bühler (SPD) fand das Projekt lobenswert. Sein Interesse galt aber auch den Parkplätzen. Er hatte den Eindruck, dass sie kleiner ausfielen. Sarah Nick-Toma (Grüne) befürchtete, dass es weniger wurden. Pascal Tholé vom Bauamt beruhigte sie. Man müsse 13 ausweisen, komme aber auf 19 Plätze. Sie seien aber zu knapp, die parkenden Autos würden zu weit hinausragen und Fußgänger behindern, legte die Grünen-Rätin nach. Vielleicht könnten an der engsten Stelle Fahrradstellplätze installiert werden, regte Nick-Toma an. Die Gemeinde will diese Anregung gerne weitergeben, versprach Bürgermeister Metz. Eine Auflage könne die Kommune nicht machen, wurde argumentiert.