Gemeinderäte wollen sich die Möglichkeit nicht verbauen

Wo kann sich die Gemeinde Ilvesheim noch entwickeln? Der Flächennutzungsplan gibt darüber Auskunft. Er stammt aus dem Jahre 2006. Seit 2015 hat ein neuer Prozess eingesetzt. Der Vorentwurf enthält insgesamt 490 Hektar an Wohnflächen für alle 18 Mitgliedsgemeinden, zu denen auch Ilvesheim zählt. Aktuell befindet sich der Entwurf in der Offenlage. Auch bei der Gemeinde Ilvesheim liegen die ortsspezifischen Unterlagen im Rathaus bis 16. März aus.

Wenig Fläche

Hier ist die Rede davon, dass die Inselkommune über nur noch wenig geeignete Entwicklungsmöglichkeiten im Außenbereich verfügt. Neben einem kleinflächigen Areal in der Nähe des Friedhofs Nord kommt dafür nur eine Fläche in östlicher Angrenzung an das Baugebiet Mahrgrund in Frage. Dort ist im Vorentwurf eine sechs Hektar große Wohnbaufläche dargestellt, heißt es im Plan. Die neue Wohnbaufläche soll jedoch in die Zeitstufe II aufgenommen werden. Dies bedeutet eine Zeitspanne bis zu 20 Jahren. Gewerbliche Entwicklungsflächen bestehen zudem in der Nähe des Lidl-Marktes sowie im Nordosten der Gemeinde in direkter Nähe zum Gewerbegebiet auf der Gemarkung der Stadt Ladenburg.

Bürgermeister Andreas Metz ermutigte Bürger zur Abgabe von Stellungnahmen. Man stehe ganz am Anfang des Prozesses, so seine Auskunft. Für Rolf Sauer (SPD) war es wichtig, dass die Gemeinde Erweiterungsmöglichkeiten habe. Mit Blick auf die vielen Kinder in der Grundschule vermutete er einen erhöhten Wohnbedarf in 20 Jahren. Als Problem bewertete er die Bebauungsart des Mahrgrunds mit Ortsrändern. Hier eine Bebauung anzudocken, sah er als problematisch. Wichtig sei auch zu klären, ob ein Mindestabstand zum Gewerbegebiet zu berücksichtigen sei.