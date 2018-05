Gemütlichkeit lockt Gäste an

Anzeige

Am Ende des Tages war auch das reichlich gefüllte Kuchenbuffet von Monika Keilbach und Gertrud Ortelt im wahrsten Sinne leergeputzt. Neben den Gartenfreunden kamen auch diverse andere Gruppierungen eingesessener Ilvesheimer Vereine vorbei, um ihren Vatertagausflug hier in der Heimatscheune enden zu lassen.

Auch die Freunde aus der Partnerstadt Chécy, die just am Donnerstag angereist waren kamen noch in den Genuss der gemütlichen Lokation. Anstelle den Empfang wie üblich im Rathaus stattfinden zu lassen, hatte Bürgermeister Andreas Metz diesen zur großen Freude aller Beteiligten in die urige Scheune verlegen lassen. moko

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018