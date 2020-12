Geplantes Tageshospiz in Ilvesheim - einzigartig in Baden-Württemberg

Es wird das erste seiner Art in Baden-Württemberg sein: Im Norden von Ilvesheim entsteht ab Anfang des nächsten Jahres ein Tageshospiz. In einer solchen Einrichtung können Palliativpatienten - also Menschen, die bald sterben werden - tagsüber betreut werden und weiter zu Hause schlafen. Sie müssen nicht auf ihr gewohntes Umfeld verzichten, wie es bei einer Unterbringung in einem stationären

...