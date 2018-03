Gerhard Rettig bleibt Vorsitzender

Anzeige

Kassenwart Brigitte Neureuther legte die Finanzen des Vereines offen. Ihr wurde wenig später von der Kassenprüferin Regina Metz, die zusammen mit Aslan Sertesen die Kasse prüfte, eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Sportleiterin Maria Thiel lobte in ihrem Bericht Thomas Grambitter, der erfolgreich am Automobilturnier teilnahm. Vor den Wahlen dankte das Vorstandsmitglied Brigitte Neureuther ihren Vorstandskollegen mit einem Blumenstrauß bzw. einem flüssigen Präsent für die gute Zusammenarbeit.

Reparieren und säubern

Mit einem Ausblick des Vorsitzenden auf Termine 2018 – unter anderem der Jugendkart-Slalom am 18. März oder die Fuchsjagd am 25. November – wurde die Jahreshauptversammlung fortgesetzt. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes informierte Gerhard Rettig über die in der 12. Kalenderwoche anstehende und notwendige Reparatur der Garagendächer und die damit verbundenen Kosten. Am 3. März heißt es Garage säubern. fase

Info: Mehr über den Verein unter imc-ilvesheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018