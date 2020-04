Germania lädt zum Singen ein

Menschen in Italien und Spanien haben es vorgemacht: Sie stellen sich spontan ans offene Fenster oder auf den Balkon und beginnen zu singen. Manche begleiten sich selbst auf der Gitarre, andere wagen es ganz ohne Instrument. Immer aber laut und deutlich vernehmbar, über die Straße. In Deutschland hat man ebenfalls zur Solidarität und Dankbarkeit gegenüber den vielen Menschen, die im Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz stehen, einige Aktionen aufgerufen. Menschen in verschiedenen Städten applaudieren und danken somit dem zwingend erforderlichen Menschen, die für unseren täglichen Bedarf, Schutz und Gesundheit für uns im Einsatz sind.

Auch in Ilvesheim will man in diese Aktionen für Gemeinschaft und Systemrelevante Berufe einsteigen und Solidarität zeigen. Der MGV Germania lädt daher alle Bürger am Freitag, 17. April, um 18 Uhr zu einem virtuellen Treffen auf Balkonen, Terrassen oder Gärten ein, um gemeinsam die Europahymne („Freude schöner Götterfunken“) von Friedrich Schiller und Ludwig v. Beethoven in der Bearbeitung von Herbert v. Karajan zu singen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020