Gesperrt von Donnerstag bis Dienstag

In Ilvesheim wird von Freitag bis Montag, 24. bis 27. August, Kerwe gefeiert. Traditionell tobt das Geschehen auf der Schlossstraße. Deshalb ist Ilvesheims Durchfahrtsstraße für den Kfz-Verkehr nicht passierbar. Wegen des Aufbaus von Fahrgeschäften und Festzelten wird die Straße schon am morgigen Donnerstag, 23. August, ab 8 Uhr gesperrt. Am Dienstag, 28. August, dürfen die Autos ab 12 Uhr wieder fahren. Die Vollsperrung erfolgt von Seckenheim kommend ab der Einmündung Ringstraße/Schlossstraße und aus Richtung Ladenburg direkt hinter der Einmündung Ringstraße/Ludwig-Schäfer-Straße. Der Kraftfahrzeugverkehr wird umgeleitet.

Die Umleitung in Richtung Ladenburg erfolgt aus Seckenheim über die Seckenheimer Straße und Feudenheimer Straße auf die Umgehung und die L 597, aus Feudenheim kommend direkt über die Umgehung und die L 597. Die Umleitung aus Richtung Ladenburg erfolgt über die Ladenburger Straße, Schriesheimer Straße, Heddesheimer Straße, Niersteiner Straße, Neckarstraße, nach rechts in die Neue Schulstraße zur Seckenheimer Straße. Lkw werden weiträumig umgeleitet.

Haltestellen verlegt

Die Regelung hat auch Auswirkungen auf die örtlichen Seitenstraßen, die wie folgt gesperrt sind: die Neue Schulstraße zwischen Schlossstraße und Verbindungsstraße, die Hauptstraße zwischen Schlossstraße und Verbindungsstraße, der Schlosshof direkt an der Einmündung zur Schlossstraße, die Neugasse zwischen der Pfarrstraße und der Schlossstraße. Zur Kirchenstraße ist keine Zufahrt möglich.

Die VRN-Haltestellen Ilvesheim Rathaus (Buslinien 625, 626 und 628) werden in die Seckenheimer Straße nach dem Kreisverkehr verlegt, die Haltestellen Neue Schulstraße und Deidesheimer Straße (Buslinie 625) sind in der Seckenheimer Straße, Höhe Gasthaus „Schiff“ und die Haltestellen Lange Morgen (Buslinie 628) in der Schriesheimer Straße vorzufinden.

Eröffnung auf dem Chécy-Platz

Am Freitag wird die Feier um 18 Uhr auf dem Chécy-Platz eröffnet. Der Miniaturgolfclub, die Freiwillige Feuerwehr, die Spielvereinigung, der MGV Aurelia, der Karnevalverein Insulana und Schausteller laden zur Party auf der Schlossstraße ein. Am Montagabend gibt es zum Abschluss ein Feuerwerk. neu

