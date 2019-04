Geständnis nach Brand

Nach dem erneuten Brand im Ilvesheimer Heinrich-Vetter-Seniorenstift am Montag, hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Antrag auf Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen gestellt. Das teilte die Polizei gestern mit. Weiter heißt es, dass er in dringendem Tatverdacht stehe, das Feuer in einer Abstellkammer gelegt zu haben. Am Mittwoch wurde der 24-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In einer Polizeimeldung heißt es, dass der 24-Jährige bereits ein Geständnis abgelegt habe.

Vorfälle häufen sich

Der Brand vom Montagabend ist bereits der dritte Vorfall dieser Art innerhalb der letzten zehn Monate. Im Juni 2018 kam es zu einem Brand im Keller des Seniorenstifts. Bei einem Großeinsatz der Feuerwehren Ilvesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarshausen mussten circa 50 Bewohner das Zentrum verlassen. Die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro. Am 21. Januar brannte es erneut im Gebäudekeller. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter einen Wäschekorb mit einem unbekannten Mittel in Brand steckte. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. Der Schaden des jüngsten Brandes vom Montag beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der 24-Jähre habe einen Gebäudeschaden verursachen wollen.

Ob der Verdächtige auch für die ersten beiden Brände verantwortlich ist, wird aktuell noch ermittelt: „Wir überprüfen einen Zusammenhang routinemäßig“, sagte der Pressesprecher der Polizei Christoph Kunkel auf Nachfrage. labj

