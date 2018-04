Gewinner gezogen

Anzeige

Das Ilvesheimer Reisebüro Bauer hat die Neueröffnung seines Geschäfts in der Feudenheimer Straße 6a (wir berichteten) mit einem Gewinnspiel verbunden. Glücksfee Linette Heinzerling und Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz haben jetzt aus rund 300 Teilnehmern die Gewinner von Gutscheinen gezogen. Über den 1. Preis (Gutschein im Wert vom 250 Euro) kann sich Petra Kneier aus Neu-Edingen freuen. Der 2. Preis (Gutschein für ein Wochenende in Berlin) geht an Sabine Dambach. Sebastian Horn erhält den 3. Preis (Wert 100 Euro). Den 4. Preis (Wert 100 Euro) bekommt Holger Lauinger. Den 5. Preis (Wert 75 Euro) nimmt Harald Löffler entgegen. neu