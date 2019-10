Glöckner von Notre Dame am Neckar

Beim Verlassen der Mehrzweckhalle in Ilvesheim dankten viele Senioren Bürgermeister Andreas Metz und den ehrenamtlichen Helfer für den tollen und äußerst kurzweiligen Seniorennachmittag. Seniorin Johanna Harloff: „Ein Nachmittag, den man großschreiben muss, die Gemeinde hat uns einen wunderbaren Nachmittag geschenkt, der ein tolles Erlebnis war.“ Gerd Wawra begrüßte die Gäste und führte als Conférencier gekonnt und humorvoll durch das über dreistündige großartige Programm.

250 Mitbürger ab 70 Jahre und älter, darunter eine stattliche Anzahl neuer Gesichter, waren der Einladung der Gemeinde in die herbstlich geschmückte Mehrzweckhalle gefolgt. Der bunte Nachmittag wurde von den Kindern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Sonnenburg“ unter der Leitung von Michaela Ahnsorge mit den Liedern „Wir feiern heute ein Fest“ und „Der Trommelkönig“ eröffnet. Für ihren Auftritt wurden die jüngsten Akteure mit viel Applaus und mit Süßigkeiten belohnt.

Informationen über die Gemeinde

Bürgermeister Andreas Metz nutzte nach dieser Einstimmung in seinem Grußwort die Gelegenheit, den Anwesenden aktuelle Informationen zum Geschehen in der Gemeinde zu geben. Er sprach zuerst die Umgestaltung des Außengeländes der Friedrich-Ebert-Schule an. Aus dem Pausenhof werde ein Forscherhof für die Schüler mit entsprechenden Geräten. Ein anderes Bauprojekt sei der Bau der L 597 (Neckarbrücke). Die Bauarbeiten seien im Gange und nach Fertigstellung im Jahr 2024 solle dann der Straßenverkehr in Ilvesheim um 50 Prozent abnehmen. Dank der regionalen Lärmaktionsplanung könne unter Umständen bereits im Jahr 2020 eine Lärmberuhigung für die Schloss-Straße erfolgen. Es gebe neue Grenzwerte für den Lärm, so dass Tempo 30 auf der Schloss-Straße bei Tag und Nacht eingerichtet werden könne. Für die Feudenheimer Straße, Seckenheimer Straße und Wallstadter Straße werde eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer angestrebt, die jedoch nur in den Nachtstunden gelten werde. Mit dem Radschnellweg, der durch Ilvesheim führen werde, werde es ein weiteres großes Bauprojekt geben.

Abschließend kam er auf die erforderlichen Baumaßnahmen in der Goethestraße zu sprechen. Bei dem Bauprojekt werden alle Leitungen (Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telekommunikation) erneuert. Er versprach die Gewährung der Zufahrten. Gemeinderätin Sandra Stickel informierte anschließend über die Notfalldose. Diese ist nicht nur für ältere Menschen sinnvoll und in den Apotheken in Ilvesheim zu erwerben. Für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt. Bedient wurden die Senioren traditionell von Gemeinderatsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern.

Ein Höhepunkt war ein amüsantes und höchst interessantes Foto-Ratespiel. Das kam bestens bei den Senioren an, wie das Mitraten zeigte. Dieter Münster hat in akribischer Arbeit über 30 Fotos Ilvesheim betreffend zusammengestellt und es galt zu erraten, was auf dem Foto dargestellt ist, wo es ist oder wann das Foto entstanden ist. Für das richtige Erraten gab es Preise und für das Enträtseln besonderer Fotos gab es Ehrenpreise. Keine Wortmeldung gab es beim Foto „Kuhmuseum“ und dessen Standort. Das Kuhmuseum war in der Ufersiedlung. Zu den gezeigten Fotos gab Dieter Münster nach dem Erraten weitere Informationen.

Die Senioren zu begeistern wusste anschließend auch der „I-Chorus“ der katholischen Kirchengemeinde St. Peter mit drei Liedern unter Leitung von Julia Weiser. Julia Weiser begleitete auch am Klavier und Felix Jendritza an der Gitarre den beeindruckenden gesanglichen Auftritt. Nach dem Gesang folgten flotte Bewegungen der Tanzgruppe „Fairytale“ der Spielvereinigung unter Leitung von Lena Keil. Musik vom Feinsten gab es beim Auftritt von Olga Schlecht (Klavier) und ihrem Sohn Daniel Schlecht (Saxofon). Das Duo entführte in einen Melodienreigen aus den Jahren 1930 bis 1985.

In den Bann zog auch die Theatergruppe des MGV Germania mit ihrer Musicalaufführung „Der Glöckner von Notre Dame“ (Leitung Kerstin Wawra). Die Laiendarsteller glänzten bei ihrer Darbietung und erhielten dementsprechend viel Applaus von den Senioren.

