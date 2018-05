Glühwein, Streichelzoo und vieles mehr

Beim ersten Adventsmarkt im St.-Josef-Kindergarten Ilvesheim gab es eine große Auswahl an verschiedensten Artikeln. © ths

Wenn das Team der Kindertagesstätte St. Josef um Leiterin Juliane Pickarts den Adventsmarkt zur ständigen Einrichtung macht, ist Ilvesheim um eine Attraktion reicher. Am vergangenen Freitag war Premiere, Erwachsene und Kinder drängten sich dicht an dicht sowohl vor als auch im Kita-Gebäude in der Wachenheimer Straße.

Die große Resonanz mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass der

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2419 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2013