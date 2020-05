Gremium diskutiert Zukunft der Bücherei

Von Torsten Gertkemper

Schriesheim hat es vorgemacht, jetzt folgt auch Ilvesheim: In der Inselgemeinde wird es am Donnerstag, 7. Mai, wieder eine Sitzung des Gemeinderats geben. Sie beginnt um 19 Uhr und findet in der Mehrzweckhalle statt. Diese ist größer als der Sitzungssaal im Rathaus. So können die Abstände besser eingehalten werden. Darüber hinaus sollen Masken und

