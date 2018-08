Gretel nimmt Thron ein

Schon bald ist sie wieder wach und wacht dann über das turbulente Geschehen der Inselgemeinde Ilvesheim. Die Kerwe-Gretel – Sinnbild der Fröhlichkeit – wird nach ihrem Ein-Jahres-Schlaf am Freitag, 24. August, hübsch arrangiert auf ihren luftigen Thron gehievt. Die Brauchtumspfleger vom Karnevalverein Insulana kümmern sich einmal mehr um die Tradition. Die KVI-Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach und ihre Mitstreiter geleiten die Gretel zum Chécy-Platz, wo zur Eröffnung der Kirchweih auch das erste Fass Bier gezapft wird. Die Guggemusik der Newwlfezza wird die Gäste in Schwung bringen, ehe diese an den Ständen und in den Zelten der Vereine die Stimmung weiter steigern. Von Freitag bis Montag ist in der Schlossstraße Party angesagt.

Heißer Abschied

Wie lange sitzt die Kerwe-Gretel auf ihrem Thron auf dem hohen Fenstersims des Ilvesheimer Rathauses? Einmal mehr wird diese Frage zahlreiche Insel-Bürger bewegen. Jahr für Jahr hat der KVI die Sicherungsmaßnahmen erhöht – ohne Erfolg. Bisher ist es irgendeiner Gruppe stets gelungen, die Gretel zu entführen. Am Ende durften die Brauchtumspfleger die Dame aber wieder umarmen, nach Auslösung flüssiger Naturalien, versteht sich. Am Montag muss die Gretel wieder da sein. Denn am Abend wird ihr ein heißer Abschied bereitet. Zu diesem eigentlich traurigen Anlass steigen dann auch Feuerwerkskörper in den Himmel. Der Kerwe-Pfarrer wird die Szene entsprechend mit „Rhabarber, Rhabarber“ kommentieren.

Zwischen Freitag und Montag indessen werden einige Schoppen an den Ständen der Vereine kreisen. Zur viertägigen Feier laden der Miniaturgolfclub, die Freiwillige Feuerwehr, die Spielvereinigung, der MGV Aurelia und der Karnevalverein Insulana ein. Auf dem Parkplatz gegenüber der „Rose“ haben die Minigolfer wieder ihre Zelte aufgeschlagen. Auf dem Parkplatz neben dem Chécy-Platz geht bei der Freiwilligen Feuerwehr mit den DJs Bentzinger sowie Tanne die Party ab. Auf dem Parkplatz der Schloss-Apotheke feiern die Sportler und ihre Gäste. Die Spielvereinigung hat erneut DJ Oehli engagiert. In deren Nachbarschaft versorgt der Ladenburger Caterer „Unsere Küche“ auf dem Parkplatz der Sparkasse Rhein Neckar Nord die hungrigen Besucher. Daneben zapft der MGV Aurelia frisches Bier. Am Sonntag öffnen die Sänger übrigens erst um 17 Uhr ihren Kerwe-Stand, weil sie in ihrem Sängerheim mit befreundeten Chören musizieren.

Autoskooter und Karussell

Auf dem Parkplatz neben der Ilvesheimer Postagentur lädt der Karnevalverein erneut in sein Festzelt ein. Die organisierten Narren tischen neben Getränken auch zahlreiche Speisen auf. Süßes gibt es einmal mehr bei den Schaustellern, die aber auch zu Fahrten im Autoskooter oder auf dem Karussell einladen. Ebenso begrüßen die Gastwirte gerne Kerwe-Gäste. Die Gretel wird als über so Manches zu wachen haben – wenn man sie lässt.

