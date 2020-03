Große Einigkeit bei Sanierungen

Goethestraße, Friedhof Nord und der Weg auf dem Damm. Neben der Pacht für das Neckarstadion, die die Spielvereinigung künftig bezahlen muss (wir berichteten), standen auch noch andere Themen auf der Tagesordnung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag:

Goethestraße: Ohne Gegenstimme und Rückfragen hat der Gemeinderat einen Nachtrag in Höhe von rund 197000 Euro für die Sanierung der Goethestraße genehmigt. Grund für die Mehrkosten waren Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Die ausführende Firma konnte in dieser Zeit nicht auf der Baustelle tätig werden. Die Kosten für Baustellenräumung- und kennzeichnung stellte sieder Gemeinde in Rechnung.

Dach am Friedhof Nord: „Große Teile der Konstruktion waren regelrecht weggefault“, beschrieb Bürgermeister Andreas Metz den Schaden am Dach der Aussegnungshalle am Friedhof Nord. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig eine Reparatur des Daches samt neuer Entwässerungsanlage für etwas mehr als 72000 Euro.

Weg auf dem Damm: Einige Anwohner hatte das Thema schon länger beschäftigt: Wer sich auf dem Damm bewegt, kommt immer an Schildern mit der Aufschrift „Betriebsweg“ vorbei. Hintergrund ist, dass die Gemeinde dadurch nicht haftbar gemacht werden kann, wenn jemandem auf diesem Weg etwas passiert. Rathauschef Metz erläuterte in der vergangenen Sitzung noch einmal die Notwendigkeit dieser Schilder. Er verwies auf ein kürzlich gefälltes Gerichtsurteil. In Neunkirchen war ein Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, weil drei Menschen in einem Teich ertrunken waren. Das Gericht hatte argumentiert, der Bürgermeister habe nicht ausreichend auf die Gefahrenquelle hingewiesen. tge

